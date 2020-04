Projekte, die einmal von AUER Success nach Success X übertragen wurden, können nicht wieder aus Success X an AUER übergeben werden. Natürlich können Sie ein AUER-Projekt beliebig oft in Success X einlesen und so auch Änderungen im AUER Success-Projekt in Success X nachvollziehen. Es ist jedoch nicht möglich, ein AUER Success-Projekt in Success X einzulesen, dort im Projekt zu arbeiten und das Projekt anschließend wieder an AUER Success zu übergeben.